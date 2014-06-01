Совмин установил временный запрет на вывоз пшеничной муки



Правительство установило временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты. Соответствующее постановлением Совета Министров уже выложено на Национальном правовом интернет-портале. Правительство установиломягкой и спельты. Соответствующее постановлением Совета Министров уже выложено на Национальном правовом интернет-портале.





Временный запрет на вывоз также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу данного документа и фактический вывоз которых за пределы страны выполняется после его вступления в силу.





Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

Фото: Телеграф

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...