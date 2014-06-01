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      • Совмин установил временный запрет на вывоз пшеничной муки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 21:56
      (голосов: 16)

      Правительство установило временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты. Соответствующее постановлением Совета Министров уже выложено на Национальном правовом интернет-портале.

      Временный запрет на вывоз также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу данного документа и фактический вывоз которых за пределы страны выполняется после его вступления в силу.

      Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение трех месяцев.


      Фото: Телеграф
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