  • » » Пиневич: даже на пике заболеваемости COVID-19 в Беларуси оставались резервные койки

      • Пиневич: даже на пике заболеваемости COVID-19 в Беларуси оставались резервные койки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:51
      (голосов: 31)

      В Беларуси даже на пике заболеваемости COVID-19 оставались резервные койки. Такое заявление сегодня, 11 декабря, сделал министр здравоохранения страны.

      "У нас 94 000 коек, из них 77 000 - краткосрочного пребывания. На пике этой осенью, когда у нас были самые высокие цифры, мы перепрофилировали примерно 45% стационарного коечного фонда. И при этом в резерве всегда было от 2 000 до 4 000 свободных коек из числа выделенных", - сказал Дмитрий Пиневич.

      Он добавил, что в республике 2 800 аппаратов ИВЛ.

      "На пике мы около 1 500 аппаратов ИВЛ выделяли под перепрофилизацию, занято было чуть меньше половины этих аппаратов", - отметил он.




      Фото: БЕЛТА
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