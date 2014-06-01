Пиневич: даже на пике заболеваемости COVID-19 в Беларуси оставались резервные койки

В Беларуси даже на пике заболеваемости COVID-19 оставались резервные койки. Такое заявление сегодня, 11 декабря, сделал министр здравоохранения страны.





"У нас 94 000 коек, из них 77 000 - краткосрочного пребывания. На пике этой осенью, когда у нас были самые высокие цифры, мы перепрофилировали примерно 45% стационарного коечного фонда. И при этом в резерве всегда было от 2 000 до 4 000 свободных коек из числа выделенных", - сказал Дмитрий Пиневич.





Он добавил, что в республике 2 800 аппаратов ИВЛ.

"На пике мы около 1 500 аппаратов ИВЛ выделяли под перепрофилизацию, занято было чуть меньше половины этих аппаратов", - отметил он.

Фото: БЕЛТА

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