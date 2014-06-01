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      • Ученые назвали вероятную причину появления штамма-"омикрон"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:06
      (голосов: 35)
      Вирусологи назвали несколько вероятных причин появления штамма-"омикрон". 

      В ходе исследований были выявлены 2-е пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями (онкология и СПИД), у которых заражение коронавирусом, возможно ,спровоцировали появление новой мутации. Коронавирус долго находился в организме пациентов с хроническими заболеваниями и мутировал в новый штамм.

      Еще одна версия - появление "омикрона" в результате испытаний нового препарата против коронавируса. Отмечается, что в качестве участников исследования препарата были как раз пациенты из Южной Африки.

      Фото: Рамблер
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