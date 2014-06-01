Ученые назвали вероятную причину появления штамма-"омикрон"

Вирусологи назвали несколько вероятных причин появления штамма-"омикрон".
В ходе исследований были выявлены 2-е пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями (онкология и СПИД), у которых заражение коронавирусом, возможно ,спровоцировали появление новой мутации. Коронавирус долго находился в организме пациентов с хроническими заболеваниями и мутировал в новый штамм.
Еще одна версия - появление "омикрона" в результате испытаний нового препарата против коронавируса. Отмечается, что в качестве участников исследования препарата были как раз пациенты из Южной Африки.