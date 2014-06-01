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      • США заморозили отправку Украине военной помощи на $200 млн

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:56
      (голосов: 21)
      Как сообщает NBC News со ссылкой на свои источники, США заморозили отправку Украине военной помощи на сумму $200 млн. 

      Отмечается, что партия оружия и военной техники была готова для отправки в Украину еще несколько недель назад, однако в правительстве США хотят разрядить ситуацию в регионе и дать больше времени для дипломатического урегулирования проблемы. Кроме того, американское правительство пытается сохранить рычаг воздействия на РФ в случае ее военного вторжения в Украину.

      При этом, отмечается, что у США есть ряд других вариантов помощи Украине, в т.ч. и пакет помощи на случай эскалации ситуации.

      Фото: Gleb Garanich / Reuters
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