  • » » Продовольственное эмбарго затронет $500 млн импорта

      • Продовольственное эмбарго затронет $500 млн импорта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 12:58
      (голосов: 50)
      Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал отечественные контрсанкции.

      С января 2022 г вступает в силу продовольственное эмбарго на товары из ЕС, США, Канады, Великобритании и др. недружественных Беларуси стран. Общий импорт по запрещенным товарам оценивается в около $500 млн. Премьер отметил, что правительство учло ряд нюансов, а потому под запрет не попали рыба и рыбная продукция, детское и специальное питание. По всем остальным товарам закрыть потребности в товарах сможет отечественный рынок или же близлежащие страны - Армения, Азербайджан, Казахстан, РФ и др.

      Фото: Sven Scheuermeier, unsplash.com
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь