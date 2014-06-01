Продовольственное эмбарго затронет $500 млн импорта

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал отечественные контрсанкции.
С января 2022 г вступает в силу продовольственное эмбарго на товары из ЕС, США, Канады, Великобритании и др. недружественных Беларуси стран. Общий импорт по запрещенным товарам оценивается в около $500 млн. Премьер отметил, что правительство учло ряд нюансов, а потому под запрет не попали рыба и рыбная продукция, детское и специальное питание. По всем остальным товарам закрыть потребности в товарах сможет отечественный рынок или же близлежащие страны - Армения, Азербайджан, Казахстан, РФ и др.