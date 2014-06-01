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      • Беларуси предлагают за отрицание геноцида белорусского народа наказывать лишением свободы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:03
      (голосов: 32)
      Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий за отрицание геноцида белорусского народа наказание в виде лишения свободы. 

      Так, она предлагает дополнить УК РБ новой статьей - отрицание геноцида. Любое публичное отрицание геноцида белорусского народа предлагается наказывать арестом или ограничением свободы сроком до 5 лет. При повторном нарушении закона, а также в случае, если закон нарушает должностное лицо, предлагается наказывать сроко от 3-х до 10 лет.

      Фото: Белновости
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