Беларуси предлагают за отрицание геноцида белорусского народа наказывать лишением свободы

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий за отрицание геноцида белорусского народа наказание в виде лишения свободы.
Так, она предлагает дополнить УК РБ новой статьей - отрицание геноцида. Любое публичное отрицание геноцида белорусского народа предлагается наказывать арестом или ограничением свободы сроком до 5 лет. При повторном нарушении закона, а также в случае, если закон нарушает должностное лицо, предлагается наказывать сроко от 3-х до 10 лет.