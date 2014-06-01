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      • Европарламент призывает к "тотальному бойкоту" ОИ-2022 в Пекине

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 12:57
      (голосов: 18)
      Заместитель председателя Европарламента Никола Бер требует от стран ЕС вслед за США устроить "тотальный бойкот" зимних Олимпийских Игр, которые в 2022 г пройдут в Пекине (КНР).

      По мнению Бер, дипломатический бойкот США осуществлен с опоздание, но это наименьшее, чего можно ожидать от Запада. Она считает, Китай, как место проведения ИО-2022, является ошибочной площадкой.

      «Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних [Олимпийских] играх...в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», - 


      подытожила зампредседателя.

      Напомним, что 6 декабря США огласили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. причиной такого решения стали приписываемые КНР массовые нарушения прав человека.

      Фото: Белетелерадиокомпания
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