Европарламент призывает к "тотальному бойкоту" ОИ-2022 в Пекине

«Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних [Олимпийских] играх...в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», -

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