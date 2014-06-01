Европарламент призывает к "тотальному бойкоту" ОИ-2022 в Пекине

Заместитель председателя Европарламента Никола Бер требует от стран ЕС вслед за США устроить "тотальный бойкот" зимних Олимпийских Игр, которые в 2022 г пройдут в Пекине (КНР).
По мнению Бер, дипломатический бойкот США осуществлен с опоздание, но это наименьшее, чего можно ожидать от Запада. Она считает, Китай, как место проведения ИО-2022, является ошибочной площадкой.
«Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних [Олимпийских] играх...в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», -
подытожила зампредседателя.
Напомним, что 6 декабря США огласили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. причиной такого решения стали приписываемые КНР массовые нарушения прав человека.