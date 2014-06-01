Вирусолог Чумаков считает, что штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от коронавируса





По его мнению, благодаря сниженной патогенности штамма у переболевших им вырабатывается иммунитет к другим штаммам коронавируса.



«Таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», -

подчеркнул он.



Чумаков также отметил, что коронавирус перешел на вторую стадию эволюции, и что, возможно, с появлением штамма "омикрон" больше не понадобится карантин. Отметим, что это все только предположения. Ученым необходимо больше времени для изучения поведения нового штамма.



Фото: Беларусь сегодня Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Член-корреспондент РАН Петр Чумаков высказал мнению, что штамм "омикрон" способен стать "живой вакциной" против коронавируса.По его мнению, благодаря сниженной патогенности штамма у переболевших им вырабатывается иммунитет к другим штаммам коронавируса.подчеркнул он.Чумаков также отметил, что коронавирус перешел на вторую стадию эволюции, и что, возможно, с появлением штамма "омикрон" больше не понадобится карантин. Отметим, что это все только предположения. Ученым необходимо больше времени для изучения поведения нового штамма.Фото: Беларусь сегодня