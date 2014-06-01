  • » » Вирусолог Чумаков считает, что штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от коронавируса

      • Вирусолог Чумаков считает, что штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:53
      (голосов: 12)
      Член-корреспондент РАН Петр Чумаков высказал мнению, что штамм "омикрон" способен стать "живой вакциной" против коронавируса.

      По его мнению, благодаря сниженной патогенности штамма у переболевших им вырабатывается иммунитет к другим штаммам коронавируса. 

      «Таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», - 

      подчеркнул он.

      Чумаков также отметил, что коронавирус перешел на вторую стадию эволюции, и что, возможно, с появлением штамма "омикрон" больше не понадобится карантин. Отметим, что это все только предположения. Ученым необходимо больше времени для изучения поведения нового штамма.

      Фото: Беларусь сегодня
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