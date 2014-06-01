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      • Лукашенко провел встречу с почетным консулом Беларуси в Белграде

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:46
      (голосов: 14)
      Александр Лукашенко сегодня, 7 декабря, провел встречу с почетным консулом Беларуси в Белграде (Сербия) Драгомиром Каричем. Карич также возглавляет группу дружбы с Беларусью в парламенте Сербии.

      Говоря об отношениях с Сербией, Лукашенко отметил, что проблем практически нет и назвал отношения между двумя странами хорошими. Затронул Лукашенко и работу братьев Каричей в Беларуси. Оба брата связаны с Dana Holdings, который является одним из крупнейших застройщиков Минска. 

      «В Беларуси вас очень хорошо знают. Мне кажется, что самая известная строительная компания — это ваша. Даже наши компании менее известны», -


      подчеркнул Лукашенко, отметив качество строительных объектов.

      Фото: Пул Первого

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