Лукашенко провел встречу с почетным консулом Беларуси в Белграде

Александр Лукашенко сегодня, 7 декабря, провел встречу с почетным консулом Беларуси в Белграде (Сербия) Драгомиром Каричем. Карич также возглавляет группу дружбы с Беларусью в парламенте Сербии.
Говоря об отношениях с Сербией, Лукашенко отметил, что проблем практически нет и назвал отношения между двумя странами хорошими. Затронул Лукашенко и работу братьев Каричей в Беларуси. Оба брата связаны с Dana Holdings, который является одним из крупнейших застройщиков Минска.
«В Беларуси вас очень хорошо знают. Мне кажется, что самая известная строительная компания — это ваша. Даже наши компании менее известны», -
подчеркнул Лукашенко, отметив качество строительных объектов.