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      • Задержаны злоумышленники, бросившие коктейль Молотова в здание милиции в Минске

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:53
      (голосов: 7)

      Задержаны злоумышленники, бросившие коктейль Молотова в здание милиции в Минске.

      По существующей информации, 16 августа 2021 года в 1:18 правоохранители во время обхода прилегающей территории нашли горящий предмет. Милиционеры оперативно потушили возгорание и вызвали следственно-оперативную группу. В ходе осмотра места инцидента изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. Эксперты заключили, чот в емкости был бензин. Обнаружили и продукты горения составных веществ пиротехнических изделий.

      В состав преступной группы входили не менее 5 человек. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных машин сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти.

      По данному факту возбудили уголовное дело.

      Фото: БЕЛТА
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