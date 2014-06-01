

Задержаны злоумышленники, бросившие коктейль Молотова в здание милиции в Минске. Задержаны злоумышленники,в Минске.

16 августа 2021 года в 1:18 правоохранители во время обхода прилегающей территории нашли горящий предмет. Милиционеры оперативно потушили возгорание и вызвали следственно-оперативную группу. В ходе осмотра места инцидента изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. Эксперты заключили, чот в емкости был бензин. Обнаружили и продукты горения составных веществ пиротехнических изделий.



В состав преступной группы входили не менее 5 человек. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных машин сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти.



По данному факту возбудили уголовное дело.

Фото: БЕЛТА

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