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      • В Беларусь запретили ввозить товары из вводивших санкции стран

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:31
      (голосов: 13)

      В Беларусь запретили ввозить товары из вводивших санкции стран.

      "В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Беларуси решило ввести запрет на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих антибелорусские санкции", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве республики.

      В МИДе добавили, что соответствующее постановление подпишут уже в ближайшее время.



      Фото: Телеграф
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