

В Беларусь запретили ввозить товары из вводивших санкции стран. В Беларусь

"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Беларуси решило ввести запрет на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих антибелорусские санкции", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве республики.





В МИДе добавили, что соответствующее постановление подпишут уже в ближайшее время

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Фото: Телеграф

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