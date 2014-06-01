Беларусь пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы.
"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения госграницы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", - заявил глава Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.
Накануне в Госпогранкомитете республики обвинили пилотов Украины в нарушении ее воздушного пространства. Вертолет Ми-8, которым они управляли в ходе учений, "на высоте примерно ста метров пересек госграницу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".