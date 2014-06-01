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      • Беларусь пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 18:10
      (голосов: 3)
      Беларусь пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы.

      "При возникновении в дальнейшем случаев нарушения госграницы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", - заявил глава Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.

      Накануне в Госпогранкомитете республики обвинили пилотов Украины в нарушении ее воздушного пространства. Вертолет Ми-8, которым они управляли в ходе учений, "на высоте примерно ста метров пересек госграницу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".

      Украинские пограничники опровергли данную информацию.

      Фото: Анадолу
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