Беларусь пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы.

Накануне в Госпогранкомитете республики обвинили пилотов Украины в нарушении ее воздушного пространства. Вертолет Ми-8, которым они управляли в ходе учений, "на высоте примерно ста метров пересек госграницу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".

Украинские пограничники опровергли данную информацию.

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