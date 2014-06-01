

В Беларуси больницы продолжают возвращаться к обычному режиму работы. В Беларусипродолжают

Как пояснили в Министерстве здравоохранения республики, в

Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и в столице постепенно проходят дезинфекционную обработку и возвращаются в привычный режим работы отделения и даже целые больницы.





С детальным списком организаций здравоохранения, ранее задействованных для борьбы с COVID-19, а теперь вернувшихся в плановый режим работы, можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

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Фото: БЕЛТА