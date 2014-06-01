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      • В Беларуси долгострои хотят обложить повышенным земельным налогом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:26
      (голосов: 13)
      В Беларуси долгострои могут обложить повышенным земельным налогом. Об этом рассказал заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой. 

      «За следующий год (эта опция только закладывается) возвращаемся к теме налога на долгострои» -

      отметил он, добавив, что стоит задача стимулирования освоения земли, предназначенной для строительства.

      Он пояснил, что, если за 3 и более лет предприниматели ничего не построят на полученном земельном участке, к ним будет применена повышенная налоговая ставка. Это необходимо для того ,чтобы заставить людей что-то делать.

      Фото: Минск Новости
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