В Беларуси долгострои хотят обложить повышенным земельным налогом

В Беларуси долгострои могут обложить повышенным земельным налогом. Об этом рассказал заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой.
«За следующий год (эта опция только закладывается) возвращаемся к теме налога на долгострои» -
отметил он, добавив, что стоит задача стимулирования освоения земли, предназначенной для строительства.
Он пояснил, что, если за 3 и более лет предприниматели ничего не построят на полученном земельном участке, к ним будет применена повышенная налоговая ставка. Это необходимо для того ,чтобы заставить людей что-то делать.