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      • Лукашенко потребовал замедлить инфляцию до 6%

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:52
      (голосов: 12)
      Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития потребовал сократить инфляцию, увеличить доходы населения, выполнить долговые обязательства и увеличить экспорт.

      Лукашенко поставил правительству задачу на 2022 г сократить инфляцию до 6%.

      «Самая обсуждаемая тема сейчас — высокая инфляция… Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру инфляции в 6%», -

      отметил он.

      При этом, он подчеркнул, что принимаемые для сдерживания инфляции меры не должны сдерживать экономику. От председателя Нацбанка и правительства он потребовал разработать меры поддержки экономического роста.

      Фото: БелСИТИ
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