Лукашенко потребовал замедлить инфляцию до 6%

Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития потребовал сократить инфляцию, увеличить доходы населения, выполнить долговые обязательства и увеличить экспорт.
Лукашенко поставил правительству задачу на 2022 г сократить инфляцию до 6%.
«Самая обсуждаемая тема сейчас — высокая инфляция… Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру инфляции в 6%», -
отметил он.
При этом, он подчеркнул, что принимаемые для сдерживания инфляции меры не должны сдерживать экономику. От председателя Нацбанка и правительства он потребовал разработать меры поддержки экономического роста.