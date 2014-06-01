  • » » Кулеба: Лукашенко словами о готовности посетить Крым "сжег мосты" в отношениях с Украиной

      • Кулеба: Лукашенко словами о готовности посетить Крым "сжег мосты" в отношениях с Украиной

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:13
      (голосов: 11)

      Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, "сжег мосты" в отношениях с Киевом. Такое заявление сегодня, 2 декабря, сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

      "Это небольшая, но очень важная деталь гораздо более масштабной картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", - отметил дипломат.

      Он добавил, что Украина не видит признаков подготовки армии Беларуси к нападению на украинское государство.

      "Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить РФ использовать свою территорию для организации вторжения", заключил министр.

      Фото: ТАСС
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь