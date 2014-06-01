Кулеба: Лукашенко словами о готовности посетить Крым "сжег мосты" в отношениях с Украиной

Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, "сжег мосты" в отношениях с Киевом. Такое заявление сегодня, 2 декабря, сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.





"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо более масштабной картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", - отметил дипломат.

Он добавил,

что Украина не видит признаков подготовки армии Беларуси к нападению на украинское государство.





"Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить РФ использовать свою территорию для организации вторжения", заключил министр.

Фото: ТАСС

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