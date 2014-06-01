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      • Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении санкций в отношении Минска

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:08
      (голосов: 14)
      Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении санкций против Минска.

      Указанные государства потребовали от официального Минска "немедленно и полностью прекратить организацию нелегальной миграции в Евросоюз". Авторы заявления предупредили, что лицам, стоящим за этим процессом в Беларуси и прочих государствах, нужно "помнить, что за такое придется основательно заплатить".

      В частности, под санкции попало ОАО "Беларуськалий". Кроме того, санкции вводятся против 8 физических лиц, включая "5 пропагандистов, играющих ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси" и 2 представителей судебной системы. Европейский союз пополнил санкционные списки по Беларуси 11 структурами.

      Санкции, в частности, введены против компаний "Белавиа", "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот", "ЦЕНТРКУРОРТ", отеля "Минск", гостиницы "Планета", "Оскартур", Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск.

      Фото: Регнум
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