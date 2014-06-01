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      • Лукашенко: решение идти на выборы в 2020 году - самое важное в жизни

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:01
      (голосов: 16)

      Александр Лукашенко назвал решение баллотироваться на президентских выборах в августе 2020 года самым важным решением в жизни. Такое заявление он сделал в интервью гендиректору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

      "Я уже готов был, чтобы люди избрали нового человека. Можно было не идти на эти выборы, но я поступил, прости за нескромность, гениально. До выборов публично я сказал: знаете, я не могу не идти на эти выборы. Если вдруг что-то случится (война, перевернут страну и т.д.) и я не пошел на них, и после выборов это произойдет, вы же меня обвините, что я сбежал, я трус. Я как в воду смотрел", - пояснил Президент.

      Он добавил, что в той ситуации решил баллотироваться "не потому что великий, а потому что защищал свое дело".

      "Я свое защищал, я все это вылепил своими руками. Правильно, неправильно, но я это создал и защищал как свое. И вот это уже прошло, я в узком кругу (потом широком) говорил: это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на этих выборах", - заключил глава государства.

      Фото: БЕЛТА
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