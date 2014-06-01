  • » » Facebook удалил более 40 аккаунтов из-за подозрения в связях с КГБ

      • Facebook удалил более 40 аккаунтов из-за подозрения в связях с КГБ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:17
      (голосов: 16)
      Facebook заблокировал более 40 аккаунтов из-за подозрений в связях с КГБ Беларуси.

      Компания Meta - владелица Facebook и Instagram - пояснила, что в Facebook были выявлены фейковые аккаунты из Беларуси и Польши, которые публиковали посты о мигрантах. По версии Meta, авторы белорусских аккаунтов выставляли себя за журналистов и активистов, а польских - за мигрантов. При этом, в компании уверены, что аккаунты связаны с КГБ Беларуси.

      «Фиктивные персоны публиковали критику Польши на английском, польском и курдском языках. Распространяли изображения и видео о якобы имеющихся нарушениях прав мигрантов со стороны польских пограничников», - 


      сказано в отчете компании.

      В связи с этим, было удалено 31 аккаунт из сети Facebook и 4 аккаунта из Instagram. Все они зарегистрированы польскими пользователями.

      Фото: Чеснок
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