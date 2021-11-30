Китайские исследователи назвали три опасных свойства штамма коронавируса "омикрон"

Исследователи из Китая назвали три самых главных опасных свойства нового штамма коронавируса "омикрон".
Так, сотрудники Фуданьского университета отмечают, что самой главной проблемой нового штамма является большое количество мутаций, что привело к повышенной устойчивости вируса. Из-за этого его будет сложно побороть. Также "омикрон" отличается быстро распространяемостью. Из-за этого страны и поспешили закрыть границы для тех, кто приезжает с ЮАР.
Но самым неприятным является особенность штамма обходить сформированный иммунитет к коронавирусу. Это значит, что тех антител, которые организм получил в ходе заболевания другими штаммами будет недостаточно для борьбы с "омикроном".