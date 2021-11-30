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      • Китайские исследователи назвали три опасных свойства штамма коронавируса "омикрон"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 30-11-2021, 12:54
      (голосов: 70)
      Исследователи из Китая назвали три самых главных опасных свойства нового штамма коронавируса "омикрон". 

      Так, сотрудники Фуданьского университета отмечают, что самой главной проблемой нового штамма является большое количество мутаций, что привело к повышенной устойчивости вируса. Из-за этого его будет сложно побороть. Также "омикрон" отличается быстро распространяемостью. Из-за этого страны и поспешили закрыть границы для тех, кто приезжает с ЮАР.

      Но самым неприятным является особенность штамма обходить сформированный иммунитет к коронавирусу. Это значит, что тех антител, которые организм получил в ходе заболевания другими штаммами будет недостаточно для борьбы с "омикроном".

      Фото: Актуальные новости

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