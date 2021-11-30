Чехия пообещала депортировать главу Белорусской федерации футбола в случае приезда в страну

МИД Чехии пообещал депортировать главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова, если он приедет в страну.
При этом, глава чешского МИДа Якуб Кулганек отметил, что на данный момент у ведомства нет данных о том, что Базанов въезжал в Чехию. В свою очередь чешская федерация футбола также отметила, что не отправляла Базанову приглашений. Ранее ряд СМИ написал о том, что Базанов с супругой направились в Чехию на выездную игру женской сборной Беларуси против Чехии. Мачт пройдет 30 ноября.
«Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию», -