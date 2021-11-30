  • » » Чехия пообещала депортировать главу Белорусской федерации футбола в случае приезда в страну

      • Чехия пообещала депортировать главу Белорусской федерации футбола в случае приезда в страну

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: 30-11-2021, 12:36
      (голосов: 77)
      МИД Чехии пообещал депортировать главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова, если он приедет в страну.

      При этом, глава чешского МИДа Якуб Кулганек отметил, что на данный момент у ведомства нет данных о том, что Базанов въезжал в Чехию. В свою очередь чешская федерация футбола также отметила, что не отправляла Базанову приглашений. Ранее ряд СМИ написал о том, что Базанов с супругой направились в Чехию на выездную игру женской сборной Беларуси против Чехии. Мачт пройдет 30 ноября. 

      «Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию», -

      подчеркнул Кулганек.

      Фото: blizko.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь