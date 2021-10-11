Лукашенко: Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией

Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией. Такое заявление сегодня, 29 ноября, Александр Лукашенко сделал в ходе совещания по вопросам военной безопасности.









"Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому, что использовали этих людей для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с РФ, в стороне Беларусь не останется, поэтому нашу армию нужно сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге - усилением украинской границы", - пояснил Президента.

Он добавил, что уже в ближайшее время его слова подтвердят действия Запада.





"Я еще раньше поручал министру обороны и главе Госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения. А министру обороны и начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил было поручено подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Беларуси", - заключил белорусский лидер.

Фото: president.gov.by

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