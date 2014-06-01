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      • Число жертв взрыва на шахте в Кузбассе выросло до 52

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:55
      (голосов: 12)
      25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области РФ произошел взрыв, приведший к пожару в вентиляционной шахте. На тот момент в шахте находилось 258 горняков.

      В результате взрыва погибло 52 шахтера, пострадали не менее 63 человек. В больнице находятся 50 человек, остальные 13 лечатся амбулаторно. Среди пострадавших 11 спасателей, у которых диагностировано состояние легкой и средней тяжести. Отмечается, что из-за взрыва много шахтеров оказались в ловушке из-за задымление. Тела некоторых погибших до сих пор остаются в шахте. Их подымут, когда стабилизируется температура и уменьшится концентрация метана.

      Фото: anews
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