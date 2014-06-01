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      • Ученые доказали связь между погодой и заболеваемостью коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:23
      (голосов: 9)
      Ученые из Университета Манчестера провели метаанализ, доказавший связь между погодными условиями и распространением коронавируса.

      Ученые заметили, что в Индии и Бразилии заболеваемость была гораздо выше, чем в странах Африки. Изучив этот вопрос, исследователи пришли к выводу, что на распространение коронавируса влияет не температура воздуха, а количество солнечной энергии. 

      «...именно количество солнечных дней и обеспечение организма ультрафиолетом (витамином Д), оказывают влияние на уровень заражения новым коронавирусом», -


      подчеркнул соавтор проекта профессор Шульц. 

      Ученые надеются, что их открытие позволит лучше организовать борьбу с пандемией.

      Фото: Чеснок
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