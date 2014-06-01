Ученые доказали связь между погодой и заболеваемостью коронавирусом

Ученые из Университета Манчестера провели метаанализ, доказавший связь между погодными условиями и распространением коронавируса.
Ученые заметили, что в Индии и Бразилии заболеваемость была гораздо выше, чем в странах Африки. Изучив этот вопрос, исследователи пришли к выводу, что на распространение коронавируса влияет не температура воздуха, а количество солнечной энергии.
«...именно количество солнечных дней и обеспечение организма ультрафиолетом (витамином Д), оказывают влияние на уровень заражения новым коронавирусом», -
подчеркнул соавтор проекта профессор Шульц.
Ученые надеются, что их открытие позволит лучше организовать борьбу с пандемией.