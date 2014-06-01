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      • Лукашенко выразил уверенность, что народ поддержит изменения в Конституцию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:13
      (голосов: 14)
      Александр Лукашенко в ходе совещания с Конституционной комиссией выразил уверенность в том, что народ поддержит новую Конституцию. Для этого он поручил членам комиссии провести разъяснительную работу и донести до белорусов значение предлагаемых новаций.

      «Если мы хорошо поработаем, опубликуем проект Конституции, расскажем людям о новациях, еще раз объясним, зачем мы принимаем эту Конституцию, я уверен: люди нас поддержат», - 


      отметил он.

      В связи с этим, Лукашенко предложил всем присутствующим на совещании проводить просветительскую работу: выступать в СМИ, встречаться с трудовыми коллективами, встречаться с людьми по месту жительства и в общественных объединениях. Также Лукашенко отметил, что в ближайшее время начнется общественное обсуждение проекта Конституции.

      Фото: БелТА
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