Лукашенко выразил уверенность, что народ поддержит изменения в Конституцию

Александр Лукашенко в ходе совещания с Конституционной комиссией выразил уверенность в том, что народ поддержит новую Конституцию. Для этого он поручил членам комиссии провести разъяснительную работу и донести до белорусов значение предлагаемых новаций.
«Если мы хорошо поработаем, опубликуем проект Конституции, расскажем людям о новациях, еще раз объясним, зачем мы принимаем эту Конституцию, я уверен: люди нас поддержат», -
отметил он.
В связи с этим, Лукашенко предложил всем присутствующим на совещании проводить просветительскую работу: выступать в СМИ, встречаться с трудовыми коллективами, встречаться с людьми по месту жительства и в общественных объединениях. Также Лукашенко отметил, что в ближайшее время начнется общественное обсуждение проекта Конституции.