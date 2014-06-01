Лукашенко выразил уверенность, что народ поддержит изменения в Конституцию

«Если мы хорошо поработаем, опубликуем проект Конституции, расскажем людям о новациях, еще раз объясним, зачем мы принимаем эту Конституцию, я уверен: люди нас поддержат», -

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