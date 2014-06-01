Диетолог рассказала, кому нельзя есть морковь

Российский диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому нежелательно есть морковь.
Так, она отметила, что морковь полезна для сердечно-сосудистой системы, однако тем, у кого имеются болезни печени, лучше отказаться от употребления данного овоща:
«Если орган не здоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки».
Кораблева также отметила, что при выборе моркови следует обращать внимание на ее внешний вид. Мягкая бугристая морковь с пятнами и трещинами говорит о том, что овощ - несвежий и не может быть полезен для организма человека.