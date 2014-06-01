  • » » Диетолог рассказала, кому нельзя есть морковь

      • Диетолог рассказала, кому нельзя есть морковь

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:43
      (голосов: 21)
      Российский диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому нежелательно есть морковь.

      Так, она отметила, что морковь полезна для сердечно-сосудистой системы, однако тем, у кого имеются болезни печени, лучше отказаться от употребления данного овоща:

      «Если орган не здоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки».


      Кораблева также отметила, что при выборе моркови следует обращать внимание на ее внешний вид. Мягкая бугристая морковь с пятнами и трещинами говорит о том, что овощ - несвежий и не может быть полезен для организма человека.

      Фото: Минск Новости
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь