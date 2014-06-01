В Беларуси перед референдумом проводят большое социологическое исследование

В Беларуси перед референдумом по Конституции запустили большое социологическое исследование. Об этом рассказал директор Института социологии НАН Николай Мысливец.
Оно охватит различные регионы и слои населения. Выборочная совокупность - 10 000 респондентов. В опроснике насчитывается 24 вопроса, среди которых оценка социально-экономического положения, отношений с РФ, а также большой блок вопросов касательно ожиданий от изменений Конституции.
«Десятитысячный опрос, о котором мы говорим, проводится методом Face?to?face, то есть лицом к лицу. Мы используем в своей практике опрос абонентов городской телефонной сети», -