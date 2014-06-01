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      • В Беларуси перед референдумом проводят большое социологическое исследование

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:34
      (голосов: 14)
      В Беларуси перед референдумом по Конституции запустили большое социологическое исследование. Об этом рассказал директор Института социологии НАН Николай Мысливец.

      Оно охватит различные регионы и слои населения. Выборочная совокупность - 10 000 респондентов. В опроснике насчитывается 24 вопроса, среди которых оценка социально-экономического положения, отношений с РФ, а также большой блок вопросов касательно ожиданий от изменений Конституции.

      «Десятитысячный опрос, о котором мы говорим, проводится методом Face?to?face, то есть лицом к лицу. Мы используем в своей практике опрос абонентов городской телефонной сети», -


      отметил Мысливец.

      Исследование продлится несколько недель.

      Фото: Союзное вече
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