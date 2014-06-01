Лукашенко: мне наплевать, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе

Журналист спросил главу государства, как в ходе состоявшихся ранее телефонных разговоров к нему обращалась и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.





"А чего это вас волнует? Господин Президент в Беларуси - он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в ЕС вы думаете о Президенте Беларуси. Меня избирал не Европейский союз. Вы меня не признаете четверть века. Меня избирает народ Беларуси. Поэтому мне важно, как меня воспринимает мой народ. А что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин Президент". А я к ней обращался "госпожа Канцлер".

Фото: БЕЛТА

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