  • » » Лукашенко: мне наплевать, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе

      • Лукашенко: мне наплевать, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 20:39
      (голосов: 0)
      Александра Лукашенко не волнует вопрос, считают ли его на Западе легитимным и как воспринимают. Об этом он заявил в интервью Би-би-Си.

      Журналист спросил главу государства, как в ходе состоявшихся ранее телефонных разговоров к нему обращалась и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.

      "А чего это вас волнует? Господин Президент в Беларуси - он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в ЕС вы думаете о Президенте Беларуси. Меня избирал не Европейский союз. Вы меня не признаете четверть века. Меня избирает народ Беларуси. Поэтому мне важно, как меня воспринимает мой народ. А что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин Президент". А я к ней обращался "госпожа Канцлер".

      Фото: БЕЛТА
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