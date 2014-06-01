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      • Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:32
      (голосов: 1)

      Сегодня, 22 ноября, Александр Лукашенко подписал указ "Об обеспечении режима чрезвычайного положения".

      Документом утверждено положение об органах управления при введении ЧП. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение.

      Кроме того, в указе определяется порядок организации функционирования органов управления при введении на всей территории Беларуси или в ее отдельных местностях чрезвычайного положения.



      Фото: Liga.net
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