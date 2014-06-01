

Сегодня, 22 ноября, Александр Лукашенко подписал указ "Об обеспечении режима чрезвычайного положения". Сегодня, 22 ноября, Александр"Об обеспечении режима чрезвычайного положения".

Документом

утверждено положение об органах управления при введении ЧП. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение.





Кроме того, в указе определяется порядок организации функционирования органов управления при введении на всей территории Беларуси или в ее отдельных местностях чрезвычайного положения.

Фото: Liga.net

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