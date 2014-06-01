Лукашенко заявил, что уполномоченные от ЕС по беженцам не выходят на контакт

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 000 беженцам. У нас в этом лагере примерно 2 000 беженцев. Я просил, чтобы они (ЕС) их забрали. Ангела Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят данноую проблему. Так не рассматривают даже. Контактные лица на контакт даже не выходят. Глава МИД Владимир Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и т.д.".





Глава государства добавил, что Беларусь сама справится с этими людьми, если их Германия не заберет к себе.

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