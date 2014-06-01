

Новые санкции ЕС против Беларуси вступят в силу в конце ноября. Такое заявление сегодня, 22 ноября, сделала глава МИД Эстонии. вступят в силу. Такое заявление сегодня, 22 ноября, сделала глава МИД Эстонии.

По словам

Эвы-Марии Лийметс, н

овые ограничительные меры Евросоюза будут согласованы с такими государствами, как США, которые в начале декабря установят собственный режим рестрикций против Минска.



"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета: юридические службы Европейского союза его шлифуют".



Дипломат не уточнила, введут ли санкции в отношении авиакомпаний, в том числе "Белавиа".

"На данный момент согласованы как физические, так и юридические лица, в том числе ряд компаний. Но точно сказать, кто вошел в этот перечень, к сожалению, невозможно до тех пор, пока список не будет окончательно доработан и опубликован".

Фото: Телеграф

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