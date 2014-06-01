Новые санкции ЕС против Беларуси вступят в силу в конце ноября. Такое заявление сегодня, 22 ноября, сделала глава МИД Эстонии.
По словам Эвы-Марии Лийметс, новые ограничительные меры Евросоюза будут согласованы с такими государствами, как США, которые в начале декабря установят собственный режим рестрикций против Минска.
"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета: юридические службы Европейского союза его шлифуют".
Дипломат не уточнила, введут ли санкции в отношении авиакомпаний, в том числе "Белавиа".
"На данный момент согласованы как физические, так и юридические лица, в том числе ряд компаний. Но точно сказать, кто вошел в этот перечень, к сожалению, невозможно до тех пор, пока список не будет окончательно доработан и опубликован".