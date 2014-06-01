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      • Лукашенко поздравил аграриев с профессиональным праздником

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:06
      (голосов: 3)
      Александр Лукашенко сегодня, 21 ноября, поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства.

      Он отметил, что именно благодаря труду аграриев республике удается занимать высокие места на международных рынках. Даже в сложных условиях Беларусь продолжает увеличивать объемы поставок на экспорт, при этом, не забывая о внутренних потребностях.

      «Благодарю за то, что вашими огромными стараниями республика славится в мире как родина молочных рек, урожайных полей, современных ферм, а главное - прекрасных трудолюбивых людей», - 


      подчеркнул он в поздравлении.

      Президент пожелал работникам сельского хозяйства здоровья и новых успехов на благо родины.

      Фото: Чеснок
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