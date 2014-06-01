Лукашенко поздравил аграриев с профессиональным праздником

Александр Лукашенко сегодня, 21 ноября, поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства.
Он отметил, что именно благодаря труду аграриев республике удается занимать высокие места на международных рынках. Даже в сложных условиях Беларусь продолжает увеличивать объемы поставок на экспорт, при этом, не забывая о внутренних потребностях.
«Благодарю за то, что вашими огромными стараниями республика славится в мире как родина молочных рек, урожайных полей, современных ферм, а главное - прекрасных трудолюбивых людей», -
подчеркнул он в поздравлении.
Президент пожелал работникам сельского хозяйства здоровья и новых успехов на благо родины.