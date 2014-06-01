Ученые заявили о наличии у медиков особо иммунитета к коронавирусу





За весь этот период не было выявлено ни одного положительного ПЦР теста, а также наличия других защитных клеток и признаков инфицирования как коронавирусной, так и другими видами инфекции. Исследователи предполагают, что такое возможно благодаря наличию в организме врачей дополнительного иммунного белка (IFI 27). Он мог сформироваться при перенесенных ранее простудных заболеваниях, и впоследствии помогает избежать развития коронавиурса.



Фото: med-heal.ru Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Группа британских ученых проанализировала данные исследования иммунитета 58 врачей из различных клиник. Их проверяли на наличие скрытых инфекций в организме, а также на наличие защитных антител. Наблюдение за медиками длилось на протяжении 4-х месяцев.За весь этот период не было выявлено ни одного положительного ПЦР теста, а также наличия других защитных клеток и признаков инфицирования как коронавирусной, так и другими видами инфекции. Исследователи предполагают, что такое возможно благодаря наличию в организме врачей дополнительного иммунного белка (IFI 27). Он мог сформироваться при перенесенных ранее простудных заболеваниях, и впоследствии помогает избежать развития коронавиурса.Фото: med-heal.ru