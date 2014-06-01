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      • Ученые заявили о наличии у медиков особо иммунитета к коронавирусу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:42
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      Группа британских ученых проанализировала данные исследования иммунитета 58 врачей из различных клиник. Их проверяли на наличие скрытых инфекций в организме, а также на наличие защитных антител.  Наблюдение за медиками длилось на протяжении 4-х месяцев. 

      За весь этот период не было выявлено ни одного положительного ПЦР теста, а также наличия других защитных клеток и признаков инфицирования как коронавирусной, так и другими видами инфекции. Исследователи предполагают, что такое возможно благодаря наличию в организме врачей дополнительного иммунного белка (IFI 27). Он мог сформироваться при перенесенных ранее простудных заболеваниях, и впоследствии помогает избежать развития коронавиурса.

      Фото: med-heal.ru
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