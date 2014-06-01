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      • Кочанова: Беларусь продолжит оказание гуманитарной помощи беженцам на границе с Польшей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:02
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      Беларусь продолжит оказание гуманитарной помощи беженцам на границе с Польшей. Такое заявление сегодня, 16 ноября, сделала глава Совета Республики.

      По словам Натальи Кочановой, сейчас белорусская сторона рассматривает возможность установки обогреваемой палатки рядом со стихийным лагерем, который образовали беженцы у въезда в польский пункт пропуска "Кузница Белостокская". Здесь продолжится оказание гуманитарной помощи, в том числе раздача продуктов питания.

      "Я еще раз могу заверить всех, что мы будем делать это, несмотря ни на что, так как это люди, они оказались в непростых условиях. И белорусская сторона сделает все, чтобы этих людей накормить и обогреть".

      Фото: БЕЛТА
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