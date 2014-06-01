

Минобороны Беларуси не видит необходимости в размещении в стране российских военных баз. Такое заявление сделал глава оборонного ведомсвта Минобороны Беларуси. Такое заявление сделал глава оборонного ведомсвта

Виктор Хренин.





"А зачем они [базы РФ] нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Беларуси и часть сил и средств РФ, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы - они не нужны".





Глава ведомства добавил, что Минск и Москва выработали другой механизм взаимодействия.

"Мы готовим свои вооруженные силы в рамках учебно-боевых центров, где организовано совместное дежурство. Мы изучаем новую технику, опыт, где-то делимся своим опытом. Если потребуется, как сказал президент, тут будет хоть вся армия РФ. Потому что мы не хотим войны, каких-то проблем, но и за свою землю мы будем стоять намертво и никому не позволим разговаривать с нами с позиции силы. Мы гордый небольшой белорусский народ".

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