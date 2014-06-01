Беларусь проведет расследование применения Польшей спецсредств против мигрантов

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил о том, что Минск проведет расследование применения Польшей спецсредств против мигрантов на белорусско-польской границе.
Данные действия Польши Глаз назвал провокацией:
«Все факты очевидны. Но мы не пойдем на поводу у этих провокаций».
Он добавил, что спецсредства применялись против беззащитных людей, находящихся на территории Беларуси. Есть пострадавшие среди мигрантов. Им оказывается помощь. По его словам, такими действиями польская сторона намеревается еще больше обострить обстановку.