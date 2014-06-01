  • » » Песков заявил, что Россия не планирует сокращать прокачку газа через Беларусь

      • Песков заявил, что Россия не планирует сокращать прокачку газа через Беларусь

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 18:50
      (голосов: 0)
      Слова президента РФ Владимира Путина о транзите газа через Беларусь не означают, что Москва может сократить поставки через эту страну после ввода "Северного потока - 2". Такое заявление сегодня, 15 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

      До этого президент России выразил надежду на то, что Минск не перекроет транзит российского газа в европейские государства. Он заметил, что это не только нанесло бы большой ущерб энергетическому сектору Европы, но и не способствовало бы развитию отношений РФ с Беларусью как с транзитной страной.

      Пескова спросил, означают ли слова Путина, что Москва может сократить прокачку газа через Беларусь после ввода "Северного потока - 2".

      "Нет, не означает", - ответил представитель Кремля.

      Его также попросили уточнить, обсудил ли российский лидер со своим белорусским коллегой его резонансные высказывания, в том числе насчет возможности перекрыть транзит газа в ЕС, и поддерживает ли РФ такую риторику. Пусков, со своей стороны, указал на слова Путина о том, что Беларусь - суверенное государство и он допускает возможность эмоциональных решений со стороны Александра Лукашенко.

      Фото: Телеграф
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