Песков заявил, что Россия не планирует сокращать прокачку газа через Беларусь

Слова президента РФ Владимира Путина о транзите газа через Беларусь не означают, что Москва может сократить поставки через эту страну после ввода "Северного потока - 2". Такое заявление сегодня, 15 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





До этого президент России выразил надежду на то, что Минск не перекроет транзит российского газа в европейские государства. Он заметил, что это не только нанесло бы большой ущерб энергетическому сектору Европы, но и не способствовало бы развитию отношений РФ с Беларусью как с транзитной страной.





Пескова спросил, означают ли слова Путина, что Москва может сократить прокачку газа через Беларусь после ввода "Северного потока - 2".

"Нет, не означает", - ответил представитель Кремля.





Его также попросили уточнить, обсудил ли российский лидер со своим белорусским коллегой его резонансные высказывания, в том числе насчет возможности перекрыть транзит газа в ЕС, и поддерживает ли РФ такую риторику. Пусков, со своей стороны, указал на слова Путина о том, что Беларусь - суверенное государство и он допускает возможность эмоциональных решений со стороны Александра Лукашенко.

Фото: Телеграф

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