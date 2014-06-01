Мы будем защищаться, нам отступать некуда - Лукашенко пообещал жесткий ответ на новые санкции

, что в адрес республики звучат обвинения якобы в развязывании миграционного кризиса. Поэтому ЕС грозит введением новых санкций.

"Организовывать миграционный поток через Беларусь - это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не собираемся. Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, я буду шутить. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда".





По словам главы государства, каждый день через нашу страну проходит большой поток туристов, иностранцев.

"Это котел, где все бушует и горит. Здесь ни в коем случае нельзя создавать никакого напряжения. Тем не менее Конституция - это и есть один из моментов, который наши беглые, сидящие там, за границей, пытаются использовать , чтобы в очередной раз дестабилизировать Беларусь. Не получится. На этот раз у них уже вообще ничего не получится.

А на санкции мы ответим. Это вообще не обсуждается".

Фото: president.gov.by

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