Госсекретарь США: кампания Лукашенко отвлекает внимание от действий России



Мигрантский кризис, созданный белорусскими властями, отвлекает внимание от действий России на границе с Украиной. Об этом заявил Мигрантский кризис, созданный белорусскими властями,на границе с Украиной. Об этом заявил

Госсекретарь США Энтони Блинкен

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"Вчера я разговаривал с главой МИД Польши Рау, чтобы подтвердить нашу солидарность перед гибридной кампанией Лукашенко на границе Польши и Беларуси, которая стремится поставить под угрозу безопасность, посеять раскол и отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной", - пишет Блинкен в социальной сети.





Дипломат добавил, что официальный Вашингтон поддерживает Варшаву

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