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      • Госсекретарь США: кампания Лукашенко отвлекает внимание от действий России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:05
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      Мигрантский кризис, созданный белорусскими властями, отвлекает внимание от действий России на границе с Украиной. Об этом заявил       Госсекретарь США Энтони Блинкен.

      "Вчера я разговаривал с главой МИД Польши Рау, чтобы подтвердить нашу солидарность перед гибридной кампанией Лукашенко на границе Польши и Беларуси, которая стремится поставить под угрозу безопасность, посеять раскол и отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной", - пишет Блинкен в социальной сети.

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