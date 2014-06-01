

Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против аэропорта Минска. Евросоюз рассматривает возможность

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.



Издание сообщает, что такое решение связано с обострившейся миграционной ситуацией на границе Беларуси и Польши. Пока санкционный список дорабатывается - возможно, на это потребуется несколько недель, так как "ЕС координирует свой ответ с союзниками". Financial Times добавляет, что пока члены Евросоюза не пришли к консенсусу насчет санкций против Национального аэропорта Минска.



Кроме того, обсуждаются и санкции против гостиницы "Минск", где размещаются мигранты, которые потом пытаются попасть в Польшу, и против 20 представителей властей Беларуси.

Фото: ТАСС

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