В Беларуси запретили к продаже российский зефир, кетчуп и рыбные палочки





Так, в рыбных палочках «ESVA» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.В кетчупе "Шашлычный" производитель "Тихвинский продукт" найден недопустимый для использования краситель Е120. В зефире «Фруктовое ассорти» с ароматами яблока, дыни, апельсина были обнаружены не заявленные в составе синтетические красители. Кроме того, на зефире отсутствует предупреждающая надпись о том, что данные красители могут влиять на активность детей.



Фото: Наш край

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Загрузка... Загрузка... Госстандарт Беларуси в связи с выявленными нарушениями запретил к продаже российский зефир, рыбные палочки и кетчуп.Так, в рыбных палочках «ESVA» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.В кетчупе "Шашлычный" производитель "Тихвинский продукт" найден недопустимый для использования краситель Е120. В зефире «Фруктовое ассорти» с ароматами яблока, дыни, апельсина были обнаружены не заявленные в составе синтетические красители. Кроме того, на зефире отсутствует предупреждающая надпись о том, что данные красители могут влиять на активность детей.Фото: Наш край