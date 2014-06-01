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      • В Беларуси запретили к продаже российский зефир, кетчуп и рыбные палочки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:05
      (голосов: 6)
      Госстандарт Беларуси в связи с выявленными нарушениями запретил к продаже российский зефир, рыбные палочки и кетчуп.

      Так, в рыбных палочках «ESVA» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.В кетчупе "Шашлычный" производитель "Тихвинский продукт" найден недопустимый для использования краситель Е120. В зефире «Фруктовое ассорти» с ароматами яблока, дыни, апельсина были обнаружены не заявленные в составе синтетические красители. Кроме того, на зефире отсутствует предупреждающая надпись о том, что данные красители могут влиять на активность детей.

      Фото: Наш край
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