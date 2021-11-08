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      • Белорусская вакцина от коронавируса поступит в оборот в июне 2022 г

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:01
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      Белорусская вакцина от коронавируса "Спутник V", полностью произведенная в республике, поступит в оборот в июне 2022 г.

      Как отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, валидационные серии вакцины будут заложены на производстве уже к концу этого года. После прохождения валидационной серией проверки на стабильность вакцину зарегистрируют в Беларуси и РФ. После этого - в июне 2022 г. - она поступит в гражданский оборот.

      «Рассчитываем, что уже к концу первого полугодия 2022 года (июнь) наши учреждения здравоохранения получат полностью готовую для применения вакцину», - 


      подчеркнул Головченко.

      Фото: Чеснок
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