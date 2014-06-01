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      • Представители ООН посетили лагерь беженцев на белорусско-польской границе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:47
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      Представители УВКБ ООН посетили лагерь беженцев на белорусско-польской границе. В частности лагерь посетил представитель УВКБ ООН в Беларуси Мамо Мулусеу и сотрудники Международной организации по миграции и Белорусского общества Красного Креста.

      Они передали мигрантам гуманитарную помощь, постарались ответить на их вопросы и ознакомились с ситуацией в лагере. После посещения беженцев Мулусеу сделал заявление, назвав ситуацию в лагере "катастрофической":

      «Ситуация катастрофическая, и через день она будет еще хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены».


      Фото: Чеснок
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