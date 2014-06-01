Представители ООН посетили лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Представители УВКБ ООН посетили лагерь беженцев на белорусско-польской границе. В частности лагерь посетил представитель УВКБ ООН в Беларуси Мамо Мулусеу и сотрудники Международной организации по миграции и Белорусского общества Красного Креста.
Они передали мигрантам гуманитарную помощь, постарались ответить на их вопросы и ознакомились с ситуацией в лагере. После посещения беженцев Мулусеу сделал заявление, назвав ситуацию в лагере "катастрофической":
«Ситуация катастрофическая, и через день она будет еще хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены».