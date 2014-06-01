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      • Лукашенко заявил, что мигрантам поставляют оружие с Донбасса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:55
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      Александр Лукашенко во время совещания с правительством предупредил о возможных провокациях на границе, где собрались мигранты.

      Так, он отметил, что мигрантам поставляет оружие с Донбасса.:

      «Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса».


      По его мнению, все это делается для того, чтобы устроить провокацию - столкнуть белорусских пограничников и польских. По этой причине пограничники вынуждены контролировать весь периметр границы. Лукашенко предупредил, что среди мигрантов собрались в основном курды - а это боевой народ. Любая провокация может привести к военному конфликту.

      Фото: president.gov.by
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