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      • Путин и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши, Литвы и Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 20:54
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      Владимир Путин и Ангеда Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши, Литвы и Беларуси

      В частности, как пояснили в в пресс-центре Кремля, Президент РФ предложил странам ЕС наладить прямые контакты с Минском для решения миграционной проблемы.

      В ходе состоявшегося по инициативе немецкой стороны разговора российского лидера с и.о. канцлера Германии детально рассмотрели ситуацию с беженцами на границах Беларуси со странами Европейского союза.

      "Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент РФ предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран - членов ЕС с Минском. Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему".

      Фото: Газета.ру
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