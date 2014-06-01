Путин и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши, Литвы и Беларуси



Владимир Путин и Ангеда Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши, Литвы и Беларуси Владимири Ангедаобсудилина границе Польши, Литвы и Беларуси

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В частности, как пояснили в в пресс-центре Кремля, Президент РФ предложил странам ЕС наладить прямые контакты с Минском для решения миграционной проблемы.В ходе состоявшегося по инициативе немецкой стороны разговора российского лидера с и.о. канцлера Германии детально рассмотрели ситуацию с беженцами на границах Беларуси со странами Европейского союза."Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент РФ предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран - членов ЕС с Минском. Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему".Фото: Газета.ру