ВОЗ считает, что к февралю 2022 г от коронавируса умрет еще около 500 000 человек

«Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию».

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