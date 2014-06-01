  • » » ВОЗ считает, что к февралю 2022 г от коронавируса умрет еще около 500 000 человек

      • ВОЗ считает, что к февралю 2022 г от коронавируса умрет еще около 500 000 человек

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:58
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      Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о том, что к февралю 2022 г от коронавируса умрет еще около полумиллиона человек. Причиной этому, по его слова, слишком медленный темп вакцинации. 

      Клюге подчеркнул, что раньше не хватало вакцин, однако теперь многие не хотят вакцинироваться из-за скептицизма и фейков. При этом, говорить об окончании пандемии можно будет только тогда, когда система здравоохранения не будет перегружена, а пока нужно научиться жить с вирусом:

      «Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию».


      Фото: Фраза

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