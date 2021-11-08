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      • ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 14:17
      (голосов: 0)
      ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима с Беларусью.

      Частичная приостановка визового режима связана с положениями, которые отменяют документальное подтверждение при подаче на визу, регулируют выдачу многократных виз и уменьшают размер визовых сборов. Отмечается, что данные ограничения затронут только чиновников, для граждан Беларуси ничего не изменится.

      «Сегодняшнее решение в очередной раз показывает, что мы будем продолжать совместно отражать гибридную атаку»
      ,

      – заявил Алеш Хойс, председатель совета глав МВД ЕС.

      Фото:  ec.europa.eu
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