ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима с Беларусью.
Частичная приостановка визового режима связана с положениями, которые отменяют документальное подтверждение при подаче на визу, регулируют выдачу многократных виз и уменьшают размер визовых сборов. Отмечается, что данные ограничения затронут только чиновников, для граждан Беларуси ничего не изменится.
«Сегодняшнее решение в очередной раз показывает, что мы будем продолжать совместно отражать гибридную атаку»
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– заявил Алеш Хойс, председатель совета глав МВД ЕС.