  • » » ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам

      • ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:40
      (голосов: 0)

      Госпогранкомитет Беларуси не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам.

      По словам представителя ведомства Антона Бычковского, иностранцы, которые находятся около границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в Евросоюзе.

      "Эти люди не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно. По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека", - пояснил Бычковский.

      Он добавил, что подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме.

      Напомним, многочисленная группа беженцев с вещами следовала вдоль трассы к границе с Польшей.

      Фото: БЕЛТА
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь