ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам



Госпогранкомитет Беларуси не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам. для оправдания применения физической силы к беженцам.

По словам представителя ведомства Антона Бычковского, и ностранцы, которые находятся около границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в Евросоюзе.

"Эти люди не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно. По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека", - пояснил Бычковский.

Он добавил, что подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме.



Напомним, многочисленная группа беженцев с вещами следовала вдоль трассы к границе с Польшей.

Фото: БЕЛТА

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...