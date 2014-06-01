Польша объявила боевую готовность на границе с Беларусью

Войска территориальной обороны Польши приведены в состояние полной боевой готовности на границе с Беларусью.





В твиттере ведомства выложена карта, на которой указано, что резервистам из Варминско-Мазурского, Подляшского и Люблинского воеводств, надо быть готовыми к действиям в течение 6 часов. Резервистам из Мазовецкого воеводства объявили готовность в 12 часов.





Ситуация в регионе осложнилась сегодня, 8 ноября, когда крупная группа мигрантов стала концентрироваться на территории нашей страны, на границе с Польшей.





На кадрах с вертолета, размещенных в соцсети оборонного ведомства Польши, видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". До этого представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Беларуси против Польши.

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