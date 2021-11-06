Лукашенко потребовал решить проблему трудовой миграции врачей

Александр Лукашенко в ходе посещения оршанской городской больницы №1 им. Семашко потребовал решить проблему трудовой миграции врачей. Соответствующую задачу он поставил главе Минздрава Дмитрию Пиневичу.
Как отмечает пресс-служба Минздрава, Пиневич рассказал о нехватке анестезиологов-реаниматологов. Получив бесплатное образование, врачу уезжают за границу.
«Мы его бесплатно подготовили, он нам рукой махнул и поехал зарабатывать. Здесь есть проблема, и ты мне должен внести в новом году предложение, вплоть до драконовских методов», -