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      • Лукашенко потребовал решить проблему трудовой миграции врачей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:42
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      Александр Лукашенко в ходе посещения оршанской городской больницы №1 им. Семашко потребовал решить проблему трудовой миграции врачей. Соответствующую задачу он поставил главе Минздрава Дмитрию Пиневичу. 

      Как отмечает пресс-служба Минздрава, Пиневич рассказал о нехватке анестезиологов-реаниматологов. Получив бесплатное образование, врачу уезжают за границу. 

      «Мы его бесплатно подготовили, он нам рукой махнул и поехал зарабатывать. Здесь есть проблема, и ты мне должен внести в новом году предложение, вплоть до драконовских методов», - 


      приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

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